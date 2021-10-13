سلاح البحرية الروسي يتسلم غواصة أخرى من غواصات "الثقب الأسود"

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن قوات سلاح البحرية في الجيش تسلمت رسميا غواصة أخرى من فئة Varshavyanka المعروفة بغواصات "الثقب الأسود".

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري انضمت إلى خدمة سلاح البحرية الروسي غواصة ماغادان العاملة بالديزل والكهرباء، والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3، وتم تسليم الغواصة للجيش خلال احتفالية رسمية أجريت في أحواض بناء السفن الأميرالية في بطرسبورغ".

وخلال الاحتفالية قال رئيس هيئة أركان سلاح البحرية في الجيش الروسي، الأدميرال ميخائيل نيوبوكوييف: "على مر السنين حرص سلاح البحرية الروسي على توسيع قواته وتحسين قدراته، واليوم نضم هذه الغواصة إلى صفوف بحريتنا، هذه ثالث غواصة من نوع Varshavyanka تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3 لصالح أسطول المحيط الهادئ".

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تتميز غواصات Varshavyanka التي تنتجها روسيا بقدرات كبيرة في التخفي عن رادرات العدو لذا لقبت بغواصات "الثقب الأسود"، أما طول كل غواصة فيبلغ 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها ستسلح بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا