ألمانيا تكشف عن مواصفات السفن الحربية الجديدة التي تطورها

كشفت شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية عن مواصفات السفن القتالية الجديدة التي تطورها لصالح جيش بلادها وبعض الجيوش الأوروبية.

وتبعا لموقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية فإن سفن MEKO A-300 التي تطورها الشركة المذكورة صممت خصيصا لتكون قادرة على مواجهة الحالات شديدة الخطورة التي قد تشكلها القوات المعادية المتواجدة في الجو أو فوق سطح الماء وتحته".

وتمتلك هذه السفن تبعا للخبراء عدة نقاط قوة هي: القدرة العالية على الاستمرار في العمل بمواجهة تأثيرات العدو، والقدرة العالية على التخفي أمام رادرات العدو، والقدرة على التكيف مع مختلف المهام، فضلا عن إمكانياتها في التعامل والقضاء على مختلف أنواع الأهداف المعادية.

وتشير الصور التي سربت لتصاميم هذه السفن إلى أن مصنعيها زودوها بمنظومتي إطلاق عموديتين لصواريخ Mk.41، كل منظومة قادرة على إطلاق 32 صاروخا بعيد ومتوسط المدى مضاد للطائرات والأهداف الجوية، كما جهزت بمنظومة مضادة للأهداف الجوية قادرة على إطلاق 36 صاروخا، إضافة إلى منظومتي RAM مضادتين للأهداف الجوية، كل منظومة تطلق 21 صاروخا.

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وتضم منظومة تسليح هذه السفن أيضا 4 منظومات لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن والأهداف البحرية، فضلا عن منظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا