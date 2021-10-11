إسبانيا تطور أسطول غواصاتها الحربية

ذكر موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسبانيا تعمل على تحديث أسطول غواصاتها الحربية.

وتبعا للموقع فإن بعض الغواصات الحربية الإسبانية تخضع حاليا لعمليات تحديث وتعديل، ومؤخرا جرت عملية نقل غواصة S-71 "Galerna" الحربية إلى حوض خاص تابع لشركة Navantia الإسبانية، لتخضع هذه الغواصة لعمليات اختبار بعد أن أجريت عليها بعض التعديلات.

وأشار الموقع إلى أن الغواصة المذكورة من المفترض أن تخضع لعدة اختبارات، منها اختبارات الحركة البحرية التي ستنتهي عام 2022، وبعدها ستكون مؤهلة لتتابع عملها في خدمة سلاح البحرية الإسباني حتى عام 2028، وحتى ذلك الحين سيكون الجيش هناك قد حصل على غواصات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء من فئة S-80.

وكانت إسبانيا قد طورت في ثمانينيات القرن الماضي 4 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من نوع Galerna لسلاح بحريتها هي : S-71 و S-71 و S-73 و S-74، اثنتين من هذه الغواصات أخرجتا من الخدمة، وواحدة في مرحلة الإصلاح والتعديل حاليا، والرابعة ما تزال قيد العمل.

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ويجري العمل حاليا على تطوير 4 غواصات جديدة من فئة " S-80" لصالح الجيش الإسباني، سيبلغ طول كل غواصة منها 81 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 3000 طن.

المصدر: سلاح روسيا