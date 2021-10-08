روسيا تطور سفن إنزال عسكرية جديدة حاملة للمروحيات

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الأعمال تجري على قدم وساق في البلاد لتطوير سفن إنزال عسكرية من نوع جديد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصنع Zaliv في مدينة كيرتش الروسية يعمل حاليا على تطوير سفينة إنزال عسكرية جديدة حاملة للمروحيات في إطار المشروع الحكومي 23900، وهذه السفينة ستصبح السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي مستقبلا.

وحول الموضوع قال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية لوكالة "تاس" الروسية "تجهز بلادنا مرسى عسكريا خاصا على سواحل مدينة سيفاستوبل لسفينة الإنزال الجديدة التي تطورها في مصنع Zaliv، العملية تسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة سابقا، وكل شيء سيكون جاهزا لدى وصول السفينة إلى المرسى عند الانتهاء من تطويرها".

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن السفن التي تطورها بلادها في إطار المشروع 23900 سيصل مقدار إزاحتها للمياه إلى 40 ألف طن، وستكون قادرة على حمل 1000 عسكري و16 مروحية، وطائرات ضاربة مسيرة، كما ستنقل 4 زوارق مخصصة لعمليات الإنزال السريع والقوات الخاصة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تطوير هذه السفن عام 2027.

المصدر: سلاح روسيا