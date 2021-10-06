روسيا تطور مروحيات حرب إلكترونية جديدة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون حاليا على تطوير واختبار مروحيات جديدة مخصصة للحرب الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء الروس قاموا بتطوير مروحيات حرب إلكترونية معدلة عن مروحيات Mi-8- AMTShK، وهذه المروحيات جهزت بمعدات وتقنيات خاصة قادرة على التشويش على الأنظمة الإلكترونية واللاسلكية المعادية.

وأشارت بعض مواقع الإعلام الروسية إلى أن المروحيات الجديدة صممت لتكون قادرة على اكتشاف مواقع القيادة الأرضية للقوات المعادية ورصد إشارات اتصالاتها والتشويش عليها، وهي حاليا في مرحلة اختبارات الطيران.

وتمتلك روسيا العديد من أنظمة الحرب الإلكترونية المخصصة للطائرات والمروحيات اليوم، ومنها منظومة "ريتشاغ" المركبة على مروحيات Mi-8MTPR-1، والتي بإمكانها التعامل مع 8 أنظمة رادارية ولاسلكية معادية في وقت واحد، والتشويش على تلك الأنظمة وجعلها غير قادرة على العمل من على مسافة تصل إلى 150 كلم.

إقرأ المزيد

أما مروحيات Mi-8- AMTShK العسكرية الحديثة المطورة عن مروحيات Mi-8MTPR-1 فهي مروحيات متعددة المهام يمكن الاعتماد عليها في العمليات الهجومية وعمليات الإنزال العسكرية، ولها القدرة على نقل حمولات تصل إلى 13 طنا، والتحليق لمسافة 610 كلم في كل مهمة، وبسرعة 250 كلم/سا، كما جهزت هذه المروحيات بأحدث منظومات الرادار ومنظومات الاتصال وشريحة متنوعة من الأسلحة المتطورة.

المصدر: سلاح روسيا