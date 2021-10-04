روسيا تطور تقنيات سونار متقدمة لغواصاتها الحربية

أعلن الباحث والخبير التقني في الأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير بيشيخونوف، أن روسيا تمتلك تقنيات متطورة لأجهزة السونار المخصصة للغواصات الحربية.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال الخبير: "روسيا تتقدم على الولايات المتحدة بعشر سنوات في مجال أنظمة السونار السلبية المخصصة للغواصات الحربية، أنظمة السونار Lira الروسية من الجيل الجديد باتت أكثر فعالية بكثير من أنظمة السونار في الغواصات الأجنبية".

وأضاف "لقد أكملت روسيا مرحلة الاختبارات الحكومية المخصصة لأنظمة Lira، وبناء على نتائح الاختبارات تم تعديل الخصائص التقنية لهذه المنظومات، وقد رأينا أول غواصة حربية روسية تعمل بالديزل والكهرباء ومزودة بهذه المنظومات خلال العرض العسكري البحري الذي جرى في بطرسبورغ هذا العام".

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وأشار بيشيخونوف إلى أن تصميم منظومات Lira يسمح بتوزيع أجزائها على مساحة مقدمة الغواصة، ما يعطيها فعالية أكبر بكثير مقارنة بمنظومات السونار السلبية القديمة، فضلا عن إمكانية تثبيت هذه الأجزاء في الطبقات الخارجية لهيكل الغواصة ما يقلل من تأثير معدن الهيكل على الإشارات ويزيد من إمكانية المنظومة على التقاط الإشارات.

وتبعا للخبير فإن روسيا وفي حال قررت تصنيع بعض الغواصات غير النووية لتصديرها لدول أجنبية فمن المحتمل أن تجهزها بمنظومات Lira أو بعض تقنيات هذه المنظومات.

المصدر: سلاح روسيا