نيوزيلندا..اكتشاف أحافير لطيور البطريق العملاقة

أعلن علماء جامعة ماسي في نيوزيلندا، أن الأحافير التي عثر عليها تلاميذ المدارس عام 2006 خلال جولتهم الساحلية، تعود إلى نوع غير معروف لطيور البطريق العملاقة.





وتشير مجلة Journal of Vertebrate Paleontology، إلى أن هذا النوع عاش في نيوزيلندا في العصر الأوليغوسيني. وقد اتضح بعد دراسة هذه الأحافير، أن هذا النوع تميز بطول غير اعتيادي لأرجله، بحيث وصل طوله إلى 1.4 متر.

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وأطلق الخبراء اسم Kairuku waewaeroa على هذا النوع الجديد، لأنه يشبه طيور البطريق التي عثر عليها عام 2012 في منطقة أوتاغو بالجزيرة الجنوبية، ولكن أرجله أطول. وتعني كلمة Waewaeroa بلغة الماوري "الأرجل الطويلة".

ويقول الدكتور دانييل توماس رئيس فريق البحث من الجامعة، "هذا البطريق يشبه البطريق العملاق Kairuku، ولكن أرجله أطول، ما جعله أطول منه بكثير. وربما ساعده هذا على السباحة بسرعة والغوص أعمق".

وبعد ان درس علماء الجامعة وخبراء متحف بروس في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة، تمكنوا من خلال عمليات المسح الثلاثية الأبعاد من الحصول على صورة رقمية لهذا النوع وقارنوها بالصور الرقمية لجميع أنواع طيور البطريق المعروفة في العالم، أعلنوا بثقة تامة أن هذا نوع جديد من طيور البطريق. وأن عمره من 27.3 إلى 34.6 مليون عام ، وخلال هذه الفترة كانت المنطقة التي عثر فيها على الأحافير مغمورة بالمياه.

المصدر: نوفوستي