إيلون موسك يشعل جدلا واسعا بتغريدة وُصفت بـ"الصادمة"!

عاد إيلون موسك ليثير الجدل من جديد بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" صدمت الكثير من متابعيه.

ويوم الثلاثاء 14 سبتمبر، كتب الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس": "أنا لا أقول أن هناك أجساما طائرة مجهولة (UFOs).. ولكن هناك أجسام طائرة مجهولة"، ما أشعل جدلا عبر "تويتر"، حيث علّق العديد من متابعي موسك على هذه التغريدة وهم في حيرة من أمرهم.

I’m not saying there are UFOs … but there are UFOs — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2021

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وكتب Hayata على "تويتر": "مع كل رحلات "سبيس إكس" التي قمت بها!.. أنا متأكد من أن لديك الكثير من الشاشات في غرفة مظلمة حيث تستمر في مشاهدة الصور التي تحصل عليها كاميراتك. لكن السؤال هو: هل تراقب وكالة ناسا ذلك أيضا؟ أطلق الأسرار إيلون. الحياة قصيرة جدا".

وعلّق المستخدم Optimus، على تغريدة إيلون موسك: "الكائنات الفضائية موجودة، إنها مختبئة عن مرأى من الجميع. لا تستخفوا بهذا الأمر، أيها البشر".

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير جدلية حول ما يسمى بالأجسام الطائرة المجهولة، حيث ذكر تقرير للاستخبارات الأمريكية أن الأجسام الطائرة المجهولة يمكن أن تمثل إشكالية للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أنه لا توجد استنتاجات واضحة حول طبيعة هذه الظواهر، وستتطلب دراستها مزيدا من الوقت ومنهجية محددة وأموالا هائلة.

المصدر: إكسبريس