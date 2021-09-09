كوريا الجنوبية.. ابتكار جلد صناعي يتلوّن كالحرباء

ابتكر باحثون في كوريا الجنوبية جلدا صناعيا مستوحى من عالم الطبيعة، وقادرا على تغيير لونه بما يتوافق مع ألوان البيئة المحيطة تماما كجلد الحرباء.

وابتكر الفريق بقيادة كو سيونج-هوان أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة سيؤول هذا "الجلد" بحبر خاص يغير اللون استنادا لدرجة الحرارة، ويمكن التحكم به من خلال سخانات صغيرة مرنة.

وقال كو: "إذا ارتديت في الصحراء زيا مموها مخصصا للاختفاء سيتم رصدك بسهولة".

وتابع: "تغيير الألوان والأنماط على نحو يتماشى مع البيئات المحيطة أمر رئيسي لتقنية التمويه التي طورناها".

وقدم كو والفريق عرضا للتقنية، وهي عبارة عن حبر حراري بلوري سائل، وسخانات بأسلاك فضية متناهية الصغر مرتبة رأسيا تستخدم إنسانا آليا مزودا بأجهزة استشعار تكشف اللون. وحاول الجلد محاكاة الألوان التي "رأتها" أجهزة الاستشعار حولها.

وفي فيديو، زحف الإنسان الآلي على أرضيات باللون الأحمر والأزرق والأخضر، مغيرا اللون في الحال ليتفق مع الخلفية.

Chameleon-inspired robot skin changes colors instantly https://t.co/MEcKdh9ahO — peter (@mrpeterivan) September 8, 2021

وقال كو: "معلومات اللون التي اكتشفتها أجهزة الاستشعار تنتقل إلى معالج دقيق ثم إلى سخانات الأسلاك الفضية متناهية الصغر. وما أن تصل السخانات إلى درجة حرارة محددة تغير طبقة السائل البلوري الحراري لونها".

وأضاف: "يمكن تطوير الجلد المرن بحيث يصبح جهازا يمكن ارتداؤه كما يمكن استخدامه في خطوط الموضة، وكزي عسكري مموه وجسم خارجي للسيارات والمباني لأغراض جمالية، وكذلك في تقنية العرض في المستقبل".

المصدر: "رويترز"