الدبابير الآسيوية "القاتلة" تعود للظهور في الولايات المتحدة

تعود الدبابير الآسيوية العملاقة للظهور في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتميز بحجمها الكبير وميلها لمهاجمة النحل وقطع رؤوسه، ويمكنها أيضا قتل الإنسان إذا لدغته عدة مرات.

أكد علماء الحشرات في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في الـ12 من أغسطس الجاري، أول مشاهدة حية هذا العام للدبابير الآسيوية العملاقة، التي تُعرف أيضا باسم "الدبابير القاتلة"، لقدرتها على تدمير خلايا نحل العسل، والتي تعد أكبر الدبابير في العالم.

فكّها السفلي قوي بما يكفي لتمزيق رؤوس نحل العسل، وتعود أصول هذه الحشرات إلى شرق آسيا واليابان ولكنها انتشرت في مناطق أخرى، مثل الولايات المتحدة، ويمكنها أن تقتل الإنسان إذا لدغته عدة مرات.

عثر في شهر أغسطس الجاري على هذه الدبابير مجددا في بلدة ريفية بواشنطن، على بعد ميلين فقط من المكان الذي تم فيه القضاء على أول عش لها بالولايات المتحدة في خريف عام 2020.

رصدت الدبابير لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019، ويشعر العلماء الأمريكيون بالقلق من انتشار هذه الدبابير على نطاق مساحات شاسعة، لأنها بالإضافة إلى ما تشكله من خطر على الإنسان فهي أيضا لديها شهية دائمة لالتهام نحل العسل.

لا أحد يعرف كيف وصلت هذه الحشرات إلى الولايات المتحدة، لكن من المعروف أنها تقتل في اليابان سنويا ما بين 30 إلى 50 شخصا، وفي عام 2013 قتلت هذه الحشرة 42 شخصا في مقاطعة صينية واحدة، وتحدث معظم الحوادث الخطيرة عندما يقترب الناس منها أو يزعجونها الحشرات.

كريس لوني، عالم الحشرات في ولاية واشنطن قال، مع بداية ظهورها هناك، إنه إذا لم يتم السيطرة على هذا الأمر في غضون عامين، فمن المحتمل عدم القدرة على مواجهة الدبابير العملاقة.

إذا..

لماذا تستوطن هذه الدبايبر آسيا وما هو سر لدغتها السامة؟

ولماذا تدمر مستعمرات النحل؟

وما مدى خطورتها على البشر؟

وكيف يمكن للبشر مقاومتها دون التوسع في استخدام المبيدات الحشرية؟

أسئلة ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الخبير جمال راتب في كافحة آفات الصحة العامة، من عمان في الأردن.

لمتابعة اللقاء كاملا: