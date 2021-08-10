روسيا..تصميم طائرة من دون طيار لمراقبة التلوث الإشعاعي

حصلت الأكاديمية العسكرية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، على براءة اختراع لتصميم طائرة من دون طيار يمكن استخدامها أيضا في مراقبة ومعالجة وارسال بيانات عن التلوث الكيميائي والإشعاعي.

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وتشير وكالة تاس الروسية للأنباء استنادا إلى وثائق المعهد الفدرالي للملكية الصناعية، إلى أن "هذا الاختراع ينسب إلى تكنولوجيا الطيران، وبالذات إلى طائرات من دون طيار وإلى المعدات الخاصة، التي يتم التحكم بها عن بعد أو طائرات ذاتية التحكم ذات الإقلاع والهبوط العمودي، على كل من الأسطح الصلبة والمائية، مع منظومة حماية لمراوح الدفع". بحسب براءة الاختراع.

ويمكن استخدام هذه الطائرة، التي لا تتجاوز حمولتها 0.6 كلغم، في الغابات والمدن وحتى في الأماكن المغلقة، حيث يوجد احتمال الاصطدام بأشياء أخرى أو بالأشخاص.

ووفقا للوثائق، "تجري عملية المراقبة ليلا ونهارا في الظروف الجوية المواتية. وبالإضافة إلى هذا يمكن استخدام هذه الطائرة غير المأهولة في البحث عن ضحايا حوادث (كوارث) المعدات التقنية وكذلك الأشخاص المفقودين".

المصدر: صحيفة إيزفيستيا