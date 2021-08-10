 
مباشر

روسيا..تصميم طائرة من دون طيار لمراقبة التلوث الإشعاعي

العلوم والتكنولوجيا

روسيا..تصميم طائرة من دون طيار لمراقبة التلوث الإشعاعي
Globallookpress J.L. Sousa/Registe
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0pz

حصلت الأكاديمية العسكرية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، على براءة اختراع لتصميم طائرة من دون طيار يمكن استخدامها أيضا في مراقبة ومعالجة وارسال بيانات عن التلوث الكيميائي والإشعاعي.

إقرأ المزيد
ما جديد الدرونات في معرض
ما جديد الدرونات في معرض "ماكس - 2021" للطيران


وتشير وكالة تاس الروسية للأنباء استنادا إلى وثائق المعهد الفدرالي للملكية الصناعية، إلى أن "هذا الاختراع ينسب إلى تكنولوجيا الطيران، وبالذات إلى طائرات من دون طيار وإلى المعدات الخاصة، التي يتم التحكم بها عن بعد أو طائرات ذاتية التحكم ذات الإقلاع والهبوط العمودي، على كل من الأسطح الصلبة والمائية، مع منظومة حماية لمراوح الدفع". بحسب براءة الاختراع.

ويمكن استخدام هذه الطائرة، التي لا تتجاوز حمولتها 0.6 كلغم، في الغابات والمدن وحتى في الأماكن المغلقة، حيث يوجد احتمال الاصطدام بأشياء أخرى أو بالأشخاص.

ووفقا للوثائق، "تجري عملية المراقبة ليلا ونهارا في الظروف الجوية المواتية. وبالإضافة إلى هذا يمكن استخدام هذه الطائرة غير المأهولة في البحث عن ضحايا حوادث (كوارث) المعدات التقنية وكذلك الأشخاص المفقودين".

المصدر: صحيفة إيزفيستيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا