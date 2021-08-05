روسيا تنجح باختبار غواصة جديدة من غواصات "الثقب الأسود"

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن غواصة صاروخية جديدة طورت لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش اجتازت مرحلة أخرى من الاختبارات.

وحول الموضوع قال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لحوض بناء السفن الأدميرالي الروسي "أكملت مؤخرا غواصة ماغادان العاملة بالديزل والكهرباء مرحلة اختبارات الغوص الجديدة، خلال الاختبارات عملت جميع أنظمة الغواصة بشكل ممتاز، وأثبتت أنها متوافقة مع الخصائص الفنية والتكتيكية التي أعلن عنها سابقا".

وجاء في البيان أيضا "خلال الاختبارات تحقق الخبراء وطاقم الغواصة من مستويات الضجيج والحقول المغناطيسية الناجمة عن المركبة أثناء عملها، كما اختبروا آلية عمل وحدات الطاقة والرادارات ومعدات التوجيه فيها، وتم اختبار منظومات الاتصالات ومعدات دعم الحياة بالنسبة لطاقم الغواصة أثناء عملها".

وتعتبر "ماغادان" ثالث غواصة من نوع Varshavyanka تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3، وبدأ تطوير هذه الغواصة في الأول من نوفمبر 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مارس العام الجاري.

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وتتميز الغواصات المنتجة في إطار المشروع المذكور بقدرات كبيرة في التخفي عن رادرات العدو لذا لقبت بغواصات "الثقب الأسود"، أما طول كل غواصة فيبلغ 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها ستسلح بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا