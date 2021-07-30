روسيا تنزل إلى المياه غواصة نووية صاروخية جديدة

شهد مصنع "سيفماش" في منطقة أرخانغيلسك الروسية اليوم احتفالية رسمية لتعويم غواصة نووية قتالية صنعت لصالح جيش البلاد.

وتبعا لوكالة "تاس" الروسية فإن الاحتفال الذي جرى في مصنع "سيفماش" كان مخصصا لإنزال غواصة "كراسنويارسك" النووية الصاروخية من فئة Yasen-M إلى المياه، والتي طورت في إطار المشروع الحكومي 885М التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وخلال الاحتفال أعطى المدير العام للمصنع، ميخائيل بودنيشنكو، الأمر بإنزال الغواصة إلى المياه، ليقوم بعدها قائدها المستقبلي، إيفان أرتيوشن، بتحطيم زجاجة شمبانيا على هيكلها، متبعا التقاليد التي تجرى عند تدشين السفن والغواصات في روسيا.

ومن جانبه قال قائد سلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف، خلال مراسم الاحتفال: "أعزائي بناة السفن وطاقم الغواصة الجديدة، اليوم هو احتفالية وطنية ستدخل في تاريخ سلاح البحرية الروسي، بناة السفن والغواصات في سيفماش أكدوا على احترافيتهم في هذا المجال.. أنا متأكد من أن الشركة ستسلم هذه الغواصة للجيش ضمن الخطة في الوقت المحدد".

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وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي 885М غواصات نووية متعددة المهام يمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 600 متر تحت سطح الماء، والتحرك بسرعة 30 عقدة بحرية. كما تسلح هذه الغواصات بصواريخ "أونيكس" و"كاليبر" المجنحة البعيدة المدى، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، إضافة لمنصات لإطلاق صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن والمركبات البحرية.

المصدر: تاس