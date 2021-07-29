روسيا تطور فرقاطة قتالية جديدة لأسطول المحيط الهادئ

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد ماضون في العمل على تطوير فرقاطة قتالية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وفي لقاء جمعه برئيس الوزراء الروس، ميخائيل ميشوستين قال مدير مصنع "آمور" الروسي لبناء السفن، فلاديمير كولاكوف: "السفينة الجديدة التي نطورها في إطار المشروع الحكومي رقم 20380 من المفترض أن تسلم لوزارة الدفاع الروسية أواخر عام 2022، لكننا نخطط لتسريع خطة العمل ليتم تسليمها في يوم عيد النصر في شهر مايو المقبل".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير السفينة المذكورة عام 2016، لتكون رابع فرقاطة حربية تصنعها لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها في إطار المشروع 20380، وفي أوائل مايو الفائت تم إخراج هيكل السفينة من ورشة التجميع الأولي لتثبت على جسر خاص ليباشر الخبراء بتثبيت الصاري عليها وتجهيزها بالمعدات اللازمة للبدء باختبارات الإرساء.

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وتطور روسيا في إطار المشروع رقم 20380 سفنا حربية يبلغ طول كل واحدة منها 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا