تايوان تطور غواصات محلية الصنع لأسطولها الحربي

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن تايوان تسعى لتسريع العمل على مشروعها المخصص لتطوير غواصات محلية الصنع.

وأشار الموقع إلى "أن مصادرا مطلعة في مجال الصناعة العسكرية التايوانية كانت قد ذكرت سابقا أن أول غواصة محلية الصنع تعمل بالديزل والكهرباء من المفترض أن تنزل إلى المياه عام 2024، لكن مسؤولا عسكريا في البلاد قد أشار مؤخرا إلى أن مشروع العمل على الغواصات من الممكن تسريعه مع الحفاظ على المعايير المطلوبة، وقد يتم انتهاء تجميع أول غواصة عام 2023".

وتبعا للموقع فإن "تايوان قد تتمكن من تسريع وتيرة العمل على المشروع المذكور خصوصا أن الولايات المتحدة قد قررت في مارس العام الجاري أن تدعمها في هذا المجال، وأن تمنحها التقنيات اللازمة لتطوير الغواصات مثل معدات السونار ومنظومات التحكم بالأسلحة والمناظير وأنابيب إطلاق الطوربيدات".

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وكان موقع Liberty Times Net التايواني قد أشار مؤخرا إلى أن "العمل على تطوير أول غواصة تايوانية حربية محلية الصنع تعمل بالديزل والكهرباء كان قد بدأ في نوفمبر 2020، ومن المتوقع أن يتم انتهاء تجميع هيكل هذه الغواصة عام 2022، وأن يبدأ تجهيزها بالمعدات المطلوبة العام الذي يليه.

ويملك سلاح البحرية التايواني حاليا 4 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، اثنتان حصل عليهما في سبعينيات القرن الماضي من الولايات المتحدة وتستخدمان لأعمال التدريب، وغواصتان حصل عليهما من هولندا عامي 1987 و1988، يمكنهما توفير الحماية للحدود البحرية للبلاد.

المصدر: سلاح روسيا