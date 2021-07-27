سلاح البحرية الروسي يحصل على سفينة أبحاث جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية بجيش البلاد سيحصل على سفينة أبحاث جديدة.

وقال بيان صادر عن الوزارة مؤخرا "يوم الثلاثاء 27 يوليو الجاري ستشهد مدينة مورمانسك احتفالية رسمية مخصصة لإنزال سفينة غيورغي شادرين إلى المياه، والتي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي 23370G لتعمل كسفينة أبحاث لصالح الأسطول الشمالي في الجيش".

وأشار البيان إلى أن الأجزاء الأساسية من هيكل السفينة بنيت في مصانع شركة KAMPO بالقرب من موسكو، ونقلت بعدها إلى أحواض خاصة ببناء السفن في مورمانسك حيث استكمل تجميعها، وبعد أن تخضع السفينة للاختبارات من المفترض أن تسلم للجيش في أكتوبر القادم".

ويملك سلاح البحرية الروسي حاليا سفينتي أبحاث من نفس فئة السفينة المذكورة هما: سفينة ميخائيل كازانسكي" التابعة لأسطول بحر البلطيق، "ألكسندر فيرسوف" التي تعمل لصالح أسطول البحر الأسود.

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وطورت هذه السفن للقيام بمهمات الأبحاث البحرية والهيدروغرافية، وجهزت بمعدات خاصة لصيانة عوامات الأبحاث البحرية، ويمكن الاعتماد عليها في نقل المؤن والمعدات والكوادر البشرية إلى مراكز الأبحاث .

المصدر: سلاح روسيا