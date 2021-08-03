روسيا تنجح باختبار سفينة دعم لوجيستي متطورة لأسطولها الحربي

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية نجاح اختبارات سفينة دعم لوجيستي جديدة طورت لصالح الأسطول الحربي البحري في الجيش.

وقال بيان صادر عن الخدمة "أكملت سفينة Vsevolod Bobrov الاختبارات الحكومية المطلوبة منها، وأظهرت كفاءة عالية في الأداء، وبناء على نتائج الاختبارات تقرر قبولها للخدمة لصالح الأسطول الحربي البحري في الجيش الروسي".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات الأخيرة التي خضعت لها السفينة لمدة أسبوع في مياه بحر البلطيق تم التحقق من عمل جميع معدات السفينة بما في ذلك المحركات وأنظمة الطاقة وأنظمة الاتصالات ومنظومات الملاحة والتوجيه، السفينة أبدت أداء ممتازا، ومن المفترض أن توقع وزارة الدفاع الروسية أوراق استلامها في الثلث الأول من أغسطس الجاري، ليتم رفع علم البحرية الروسية عليها وتسلّم للجيش".

وكانت روسيا قد طورت هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 23120 ، والذي يهدف لتطوير سفن دعم لوجيستي بمواصفات خاصة يمكنها الإبحار في البحار والمحيطات المتجمدة دون أن تشق كاسحات الجليد طرقا خاصة لها.

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ويبلغ طول هذه السفن 95 مترا، وعرضها 22 م، ويمكنها الحركة في المياه بسرعة 18 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل، والعمل لـ 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، كما جهزت بحجرات خاصة لنقل البضائع، ورافعات خاصة.

المصدر: سلاح روسيا