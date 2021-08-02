روسيا تخطط لإنتاج جيل جديد من السفن العسكرية الصاروخية

ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير جيل جديد من السفن القتالية الحاملة للصواريخ البعيدة المدى.

وتبعا للمصادر فإن "حوض بناء السفن الشمالي في بطرسبورغ الروسية يخطط لإنتاج سفن قتالية صاروخية جديدة في إطار المشروع الحكومي 22350М، وسيبدأ العمل على تصنيع أول سفينة من هذا الطراز عام 2023".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السفن الجديدة ستصنع في ورشة إنتاج حديثة تابعة للحوض المذكور، وستكون هذه السفن عبارة عن نماذج معدلة عن السفن القتالية التي أنتجتها روسيا في إطار المشروع 22350، وتملك منها حاليا قطعتين في أساطيلها هما "الأدميرال غروشكوف" و"الأدميرال كاساتونوف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سلاح البحرية التابع لها من المفترض أن يحصل على 15 سفينة قتالية مطورة في إطار المشروعين 22350 و22350М.

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفن التي ستنتجها روسيا في إطار المشروع 22350М ستتمتع بمقدار إزاحة يعادل 8000 طن، كما ستتسلح بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، وصواريخ "كاليبر" الروسية البعيدة المدى، فضلا عن منظومات Redut للدفاع الجوي، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية.

المصدر: سلاح روسيا