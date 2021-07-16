أسطول بحر البلطيق الروسي يحصل على قوارب سريعة للقوات الخاصة

أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي أن الأسطول حصل على قوارب جديدة لعمليات القوات الخاصة.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الخميس 15 يوليو الجاري أقيمت احتفالية رسمية في مدينة بريمورسك الروسية، تم خلالها تسليم قوارب جديدة من نوع BK-16 لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي".

وأضاف البيان "القوارب التي استلمها الأسطول كانت قد اجتازت سابقا جميع اختبارات المصنع والاختبارات الحكومية المطلوبة، وتم التحقق من جميع أنظمة التسليح فيها.. هذه القوارب صممت لصالح وزارة الدفاع بأمر من القائد العام لقوات البحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف".

وصممت قوارب BK-16 الروسية لتكون قوارب لعمليات الإنزال العسكرية ونقل القوات الخاصة في مختلف أنواع المسطحات المائية، وجهزت بأسلحة متطورة تمكنها من تنفيذ مهمات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم الفرق العسكرية، كما يمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ وعمليات نقل الإسعاف الطبي.

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ويبلغ طول قارب من هذه الفئة 16 مترا، وعرضه نحو 3.8 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 22 طنا تقريبا، ويمكنه قطع مسافات تصل إلى 400 ميل بسرعة 42 عقدة بحرية، ويمكن تسليحه بأربعة رشاشات من عيار 7.62 ملم، ورشاش من عيار 12.7 ملم، وقاذف قنابل من عيار 40 ملم، وألغام مضادة للسفن والقوارب، ومنظومات "كورنيت" الصاروخية.

المصدر: سلاح روسيا