"روستيخ" تستعد للكشف عن مقاتلة روسية عصية على أحدث الرادارات يمكن تزويدها بصاروخ "كينجال"

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نشرت مؤسسة "روستيخ" الحكومية على "فيسبوك" صورة فوتوغرافية لمقاتلة خفيفة روسية واعدة من الجيل الخامس سيتم الكشف عنها يوم 20 يوليو.

وهو يوم افتتاح معرض"ماكس" الدولي للطيران والفضاء. وأظهرت الصورة طائرة ملفوفة بغطاء. وتحت الصورة عبارة باللغة الإنجليزية مفادها:"هل تريد رؤيتي مجردة ؟".

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وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الصورة الفوتوغرافية أظهرت أول طائرة حربية روسية وحيدة المحرك تحلق بسرعة فوق الصوتية وسيصعب اكتشافها حتى لدى أحدث الرادارات.

فيما أفادت بعض وسائل الإعلام بأن المقاتلة الروسية الشبحية الجديدة صممت في شركة "سوخوي" ولديها مأخذ هواء واحد وذيلان وتم تزويدها بنسخة مصغرة من صاروخ "كينجال" فرط الصوتي الروسي.

المصدر: نوفوستي