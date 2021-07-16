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"إيل - 114" تتحول إلى طائرة استطلاع بحري

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik Pavel Bedniakov
صورة أرشيفية
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اقترح الخبراء في البحرية الروسية تحويل طائرة "إيل – 114 - 300" إلى طائرة استطلاع بحري. كما اقترحوا استخدامها للبحث عن الغواصات والسفن الحربية.

وقالت إذاعة "سبوتنيك" الروسية إن طائرة " إيل – 112 – 300" ستزود  بمنظومة "كاساتكا" للاستطلاع اللاسلكي. وبمقدور تلك المنظومة تنفيذ بضعة مهام، بما في ذلك اكتشاف الغواصات تحت الماء والسفن البحرية في عرض البحر وإجراء عمليات البحث والإنقاذ وضمان الأمن في المنطقة البحرية.

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يذكر أن طائرة "إيل – 112 – 300" تم تصميمها وتصنيعها واختبارها في الاتحاد السوفيتي الذي بدأ إنتاج بعض نماذجها الأساسية على دفعات.

لكن النموذج الحالي من "إيل – 114 - 300" عبارة عن طائرة جديدة مبدئيا تزود بأحدث الأجهزة الجوية. وقد قامت شركة الطائرات الموحدة الروسية بإنتاج بضع نسخ من الطائرة، بما فيها نسخة عسكرية.

يذكر أن  "إيل- 114 – 300 المدنية تعد  نسخة مطورة لطائرة "إيل – 114 – 100" وتخصص لنقل 68 راكبا أو 6.8 طن من الحمولة في الخطوط الجوية الإقليمية. أما مداها فيبلغ 1900 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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