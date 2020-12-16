إقلاع أول رحلة لطائرة "إيل - 114 - 300" المدنية الروسية

قامت طائرة الركاب الروسية "إيل – 114 -300 " يوم 16 ديسمبر بأول رحلة لها.

جاء ذلك في بيان أصدرته "شركة "روستيخ" الروسية. تولى قيادة الطائرة الطاقم الذي يضم الطيارين، نيقولاي كويموف ودميتري كوماروف والمهندس الطيار، أوليغ غريازيف.

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وأشار البيان إلى أن الطائرة أقلعت من مطار "جوكوفسكي" لتختبرأنظمة عمل المحرك واستقرار الطائرة وقابليتها للقيادة وكذلك تشغيل كل أنظمتها.

وقال رئيس شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف إن شركة الطائرات الموحدة، بصفتها فرعا لـ"روستيخ"، تعتزم أن تتلقى عام 2022 ترخيصا باستخدام الطائرة لتبدأ بحلول عام 2023 في إنتاجها على دفعات.

أما وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف فأعلن أن برنامج إنتاج "إيل – 114 -300" المدنية يقضي بأن تنتج لغاية عام 2030 نحو 100 طائرة مدنية من هذا النوع ستوزع على شركات الطيران بموجب طلبات كانت قدمتها سابقا.

ويتوقع أن تصبح شركة "الخطوط الجوية القطبية" أول شركة طيران ستتسلم تلك الطائرة.

يذكر أن "إيل- 114 – 300 تعد نسخة مطورة لطائرة "إيل – 114 – 100" وتخصص لنقل 68 راكبا أو 6.8 طن من الحمولة في الخطوط الجوية الإقليمية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا