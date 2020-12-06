مصدر: انطلاق طائرة الركاب الروسية المطورة "إيل-114" في أول رحلة قريبا

أفاد مصدر في صناعة الطائرات الروسية اليوم الأحد بأن موعد تنفيذ الرحلة الأولى لطائرة الركاب الروسية الجديدة "إيل-114-300" تقرر في 18 ديسمبر الحالي.

وأضاف المصدر لوكالة "نوفوستي" أن موعد أول صعود للطائرة الجديدة في الهواء "قد يتغير بعد تحليل البيانات التي تم الحصول عليها أثناء اختبار الطائرة، وبعد نتائج اجتماع هيئة مختصة يزمع عقده منتصف ديسمبر".

وامتنعت شركة الطائرات المتحدة في روسيا عن التعليق على هذا النبأ.

في وقت سابق، أجرت طائرة "إيل-114-300" عدة جولات عالية السرعة على طول مدرج مطار جوكوفسكي الدولي في ضواحي موسكو.

و"إيل-114-300" هي طائرة ركاب من إنتاج روسي بحت، وهي نسخة مطورة من طائرة "إيل-114"، ومصممة لتنفيذ الرحلات بين الأقاليم داخل روسيا بشكل أساسي. وتم تجهيز الطائرة بمحركات توربينية روسية الصنع "تي في 7-117-إس تي-01"، وهي قادرة على نقل 68 راكبا على مسافة تصل إلى 1,9 ألف كيلومتر.

ومن الميزات المهمة للطائرة الجديدة، قدرتها على استخدام مدارج قصيرة، وغير معبدة أو حتى جليدية كما هو الحال في مناطق القطب الشمالي، كما يمكنها استخدام مطارات غير مجهزة تقنيا بشكل جيد.

المصدر: نوفوستي