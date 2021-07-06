الكلاب العسكرية الروسية تقفز بمظلات من ارتفاع 4000 متر

تخطط شركة "إيروديناميكا" الروسية لأن تنتهي بحلول عام 2022 من اختبار منظومة مظلات ستستخدم لإنزال الكلاب جوا على الأرض.

وقال إن توريد المنظومة إلى القوات المسلحة الروسية ستبدأ العام المقبل.

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صرح بذلك كبير مصممي المظلات في الشركة، ألكسندر كوزين الذي قال إن منظومة المظلات الخاصة بالكلاب يتم تصنيعها في روسيا لأول مرة ولا مثيل لها في العالم.

وتخصص المنظومة لإنزال الكلاب بوزن حتى 45 كيلوغراما بمظلات من ارتفاع 4 آلاف متر. وذلك مع مظلي أو مروض الكلب.

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وقال كبير المصممين إن الاختبارات الجارية لم تكشف أية انحرافات من مواصفات المنظومة. أما الكلاب فكان سلوكها بعد الهبوط طبيعيا. وإنها كانت جاهزة لتنفيذ المهام الموكلة إليها. وقد تم تكييف الكلاب على الجلوس داخل الطائرة أثناء تحليقها. وهي تتحمل الخروج من الطائرة والتحليق الحر في الجو بشكل طبيعي.

وقال كبير المصممين إنه ينوي مستقبلا تصميم أجهزة أكسجين ترتديها الكلاب لتستطيع القفز بمظلة من ارتفاع 8000 متر.

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يذكر أن منظومة المظلات الخاصة بالكلاب سيتم كشفها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الذي سيقام نهاية الصيف الجاري في ضواحي موسكو.

المصدر: تاس