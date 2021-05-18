لأول مرة.. المظليون الروس يقفزون من ارتفاع 6 كيلومترات مزودين بأجهزة الأكسجين (فيديو)

قفز أفراد القوات الخاصة في فرقة "بسكوف" الروسية للمظليين ومركز تدريب المظليين في مدينة ريزان الروسية من ارتفاع 6 آلاف متر باستخدام مظلات وأجهزة خاصة من الجيل الجديد.

وركب المظليون طائرة النقل "إيل – 76 إم دي" روسية الصنع في مطار "كريستي" العسكري بمدينة بسكوف الروسية. وحلقت الطائرة بسرعة 360 كيلومترا في الساعة.

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ثم صعدت إلى ارتفاع 6 كيلومترات حيث قفز المظليون بمظلات بعد أن تم تزويدهم بمنظومة خاصة تضم أجهزة الأكسجين "فيسوتا" ومظلات "ستاير" روسية الصنع.

وشارك في التجربة 20 مظليا من أفراد القوات الخاصة. واستغرقت فترة السقوط الحر للمظليين دقيقة واحدة ونصف الدقيقة. وبعد فتح المظلات استمر المظليون في النزول لمدة 5 دقائق. ولم يواجه أي مظلي مشاكل في الجو ولم تسفر التجربة الجوية عن أي حادث في الجو وعلى الأرض.

المصدر: روسيسكايا غازيتا