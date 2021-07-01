مناورات "الثقب الأسود" الروسي في البحر الأسود

أجرى طاقم غواصة "كولابينو" الروسية تدريبات متعددة المهام في البحر الأسود حيث تدرب أفراد الطاقم على مختلف السيناريوهات لمواجهة الأوضاع الطارئة.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود.

وقد اختبر البحارة خوارزميات معقدة لعمليات الغواصة وإدارتها لحظتي الطفو والغطس في ظروف عادية واضطرارية. وغطست الغواصة أثناء التدريبات إلى عمق 200 متر، حيث تدرب أفراد الطاقم على حصر الأعطاب وسد ثقوب في جسم الغواصة وإجلاء الأفراد عن طريق جهاز الطوربيد.

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وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي أن الجلوس على قاع البحر سيكون مرحلة أخرى للتدريبات.

يذكر أن تدريبات الغواصات ومنظومات الدفاع الجوي الروسية تجري على خلفية مناورات سفن وطائرات الناتو Sea Breeze-2021 التي بدأت في 28 يونيو في البحر الأسود وتشارك فيها 40 طائرة و32 سفينة حربية وحوالي 5 آلاف فرد يمثلون 32 بلدا.

جدير بالذكر أن "كولبينو" هي غواصة الديزل الكهربائية الحاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة التي تنتمي إلى مشروع "فارشافينكا" (636.3) المطور الذي أطلق عليه "الثقب الأسود" لقدرة غواصاته على التخفي عن الرادارات المائية. وتبلغ سرعة الغواصة 20 عقدة بحرية.

وقد دخلت الغواصة عام 2016 تشكيلة أسطول البحر الأسود

المصدر: روسيسكايا غازيتا