إسرائيل تكشف عن صاروخها المجنح الجديد

نشرت شركة Rafael Advanced Defense Systems الإسرائيلية مقطع فيديو استعرضت فيه أحدث صاروخ مجنح عالي الدقة تعمل على تطويره.

وصمم صاروخ Sea Breaker الجديد تبعا للمعلومات المتوفرة ليكون قادرا على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البرية والبحرية، وجهّز برأس يوجه بالأشعة ما تحت الحمراء تضمن له إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة على مسافات تصل إلى 300 كلم، فضلا عن أنه قادر على المناورة والتحليق بسرعات تقل عن سرعة الصوت لتفادي مناطق عمل منظومات التشويش المعادية.

كما حصل الصاروخ على منظومات إلكترونية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومبدأ التعلم الذاتي للتعرف على الأهداف، ما يساعده على كشف أهدافه ومتابعتها في مختلف الظروف الجوية، كما أن الرأس الحربية المتفجرة التي زود بها والتي تزن 113 كلغ قادرة على تدمير فرقاطة عسكرية معادية تبعا لـ Rafael.

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وصممت منظومات Sea Breaker لتثبّت على السفن الحربية والمنصات البرية الثابتة أو المتحركة، ويمكن إطلاق صواريخها من منصات الدفاع البحرية كمنصات SPYDER التي تصنعها شركة Rafael أيضا.

المصدر: سلاح روسيا