سلاح البحرية الأمريكي يتسلم سفينة قتالية متطورة

سلّمت شركة Austal USA الأمريكية سلاح البحرية في البلاد سفينة حربية جديدة من فئة LCS.

وتبعا لموقع Naval News فإن السفينة الجديدة التي تحمل اسم "سافانا" تعتبر السفينة رقم 14 من فئة LCS التي طورتها أمريكا لصالح سلاح بحريتها، وبعد دخولها الخدمة رسميا ستنتقل إلى قاعدة سان دييغو في كاليفورنيا لتنضم إلى السفن الباقية من نفس الفئة.

وأشار الموقع إلى أن حوض بناء السفن التابع لشركة Austal في ولاية ألاباما الأمريكية يطور أيضا عدة سفن أخرى فئة LCS لصالح جيش البلاد، منها: LCS-30 Canberra، و LCS-32 Santa Barbara، و Augusta LCS-34و Kingsville LCS-36.

وتصنع الولايات المتحدة سفن LCS لتعمل كسفن دعم في عمليات تدمير الألغام البحرية، وكسفن قتالية قادرة على التعامل مع الأهداف البحرية المعادية في البحار والمناطق القريبة من السواحل.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 127.4 م، وعرضها 31,6 م، فضلا عن أنها مجهزة بمحركات غازية توربينية تمكنها من الحركة بسرعة 47 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 4300 ميل في كل مهمة.

وسلحت هذه السفن بمدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12,7 ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، فضلا عن قدرتها على نقل مروحيتين من نوع MH-60R/S ودرونات من نوع MQ-8.

المصدر: سلاح روسيا