روسيا تبدأ في الإنتاج الصناعي للرشاش البرمائي

بدأت شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية في الإنتاج الصناعي لرشاش "آ دي إس" البرمائي ثنائي البيئة القادر على العمل تحت الماء وفي الهواء الطلق على حد سواء.

وقال، ألكسندر ستاروستين، كبير المصممين في مكتب "تولا" المركزي الروسي للتصاميم والبحوث العسكرية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن إنتاج الرشاش على دفعات قد بدأ.

إقرأ المزيد

وأدخلت في تصميمه تعديلات زادت من ملاءمة ظروف استخدامه أثناء الرماية من الرشاش وذلك نتيجة استخدامه الاختباري في القوات الخاصة.

وقال كبير المصممين إن تصميم الرشاش البرمائي يقوم على مبدأ "بول – بايب"، ما يعني أن زناده يركب ليس خلف المخزن وآلية الضرب بل أمامهما. وأضاف أن الرشاش يستخدم طلقات عيار 5.45 × 39 ملم النظامي، أما في حال الرماية تحت الماء فتستخدم طلقات خاصة للعيار نفسه.

ويعتمد الرشاش مخزنا نظاميا يستخدمه "كلاشينكوف" الكلاسيكي. وتم تزويد رشاش "آ دي إس" كذلك بقاذف القنابل عيار 45 ملم ولوحة "بيكاتيني" التي تركب عليها أجهزة إضافية. ويمكن استخدام الرشاش مزودا بكاتم الصوت.

ويخصص رشاش "آ دي إس" لتسليح الوحدات الخاصة وبالدرجة الأولى الضفادع البشرية في القوات البحرية الروسية

المصدر: روسيسكايا غازيتا