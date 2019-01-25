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تعرف على أول دولة تشتري بنادق "آكا-12" من "كلاشينكوف"

العلوم والتكنولوجيا

تعرف على أول دولة تشتري بنادق
Sputnik
بندقية "آكا-12"
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تشتري أرمينيا من شركة "كلاشينكوف" الروسية نحو 50 قطعة من بنادق "آكا-12" الأوتوماتيكية الحديثة.

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كلاشينكوف "آكا-12"
"كلاشينكوف" تبدأ بتزويد الجيش الروسي ببندقية "آكا-12"

وصرح مدير عام الشركة الروسية، فلاديمير دميترييف، في حديث أدلى به، الخميس 24 يناير، لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، بأن الخبراء في وزارة الدفاع الأرمنية سيختبرون البندقية الجديدة ثم سيتخذون قرارا بشرائها، مشيرا إلى أن أرمينيا هي أول بلد يشتري بنادق "آكا-12" الروسية الحديثة.

وعلى هامش منتدى "الجيش-2018"، في أغسطس الماضي، وقع رئيس شركة "Royalsys Engineering Ltd" الأرمنية، داغيد غالاستيان، ونائب مدير عام شركة "كلاشينكوف" الروسية، أندريه باريشنيكوف، اتفاقية إنتاج نماذج جديدة من بندقيتي "آكا-12" و"آكا-15".

يذكر أن "آكا-12" هي بندقية أوتوماتيكية روسية حديثة عيار 5.45 ملم. ويتوقع أن تحل "آكا-12" محل بندقية "آكا-74" في الجيش الروسي.

وبدأت شركة "كلاشينكوف"، في 20 ديسمبر الماضي، تزويد الوحدات العسكرية للجيش الروسي ببنادق "آكا-12"، في إطار برنامج الطلبيات الدفاعية الحكومية.

المصدر: تاس

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