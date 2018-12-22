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"كلاشينكوف" تبدأ بتزويد الجيش الروسي ببندقية "آكا-12"

العلوم والتكنولوجيا

Kalashnikov.media
كلاشينكوف "آكا-12"
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بدأت شركة "كلاشينكوف" الروسية بتزويد وحدات الجيش الروسي ببندقية "آكا-12" الحديثة.

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وأفادت بوابة "كلاشينكوف ميديا" الإلكترونية بأن الشركة سلمت أول دفعة تضم 2.5 ألف بندقية "آكا-12" لوزارة الدفاع الروسية، وهي الجهة الرسمية الأولى التي تسلمت بنادق من هذا النوع، والتي من شأنها أن تحل حسب البوابة محل بندقية "آكا-74 إم".

يذكر أن بندقية "آكا-12" صممت في إطار تحقيق مشروع "راتنيك" للبزات والتجهيزات العسكرية في القوات المسلحة الروسية.

المصدر: تاس

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