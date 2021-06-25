روسيا تختبر منظومات جديدة لحماية السفن والمرافق البحرية

أعلنت شركة Almaz-Antey الروسية عن بدء اختبارات منظومة رادارية صوتية جديدة مخصصة لحماية السفن والمرافق البحرية.

وخلال معرض بطرسبورغ الدولي للتقنيات البحرية الدفاعية قال ممثلو الشركة "إن الخبراء التابعين لشركتهم بدأوا مؤخرا مرحلة جديدة من اختبارات منظومات Dolphin الرادارية الصوتية الحديثة، والتي طورت خصيصا لاكتشاف الأهداف المعادية التي من الممكن أن تهدد سلامة السفن والغواصات والمنشآت البحرية".

وحول الموضوع قال رئيس المختبرات في معهد الأبحاث العلمية لتطوير التقنيات في روسيا، أليكسي ديميدوف: "منظومة Dolphin الروسية تعتمد على تقنيات النطاق العريض للكشف الراداري، ما يسمح لها باكتشاف مختلف أنواع الأهداف بمن فيهم الغواصون الذين قد يشكلون خطرا على السفن والقواعد البحرية، وبنفس الوقت فإن تقنياتها محمية من التشويش المعادي، والمميز في هذه المنظومات هو إمكانية توحيد عمل أكثر من منظومة لتعمل في شبكة كبيرة واسعة النطاق".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنظومة المذكورة قادرة على اكتشاف الأهداف المعادية على مسافات تصل إلى 350م، وتحديد هذه الأهداف فوق سطح الماء وتحته، ومن المفترض أن تستعين بها قوات البحرية الروسية لحماية المنشآت البحرية والسفن الموجودة في الموانئ وفي عرض البحار.

المصدر: سلاح روسيا