روسيا تختبر سفينة دوريات جديدة كاسحة للجليد

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يتحضرون لاختبار سفينة جديدة لمهام الدوريات والإنقاذ قادرة على العمل في المياه المتجمدة.

وخلال فعاليات معرض بطرسبورغ الدولي للصناعات العسكرية البحرية قال، ألكسندر بوزاكوف، مدير المشروع الحكومي الروسي 23550 لتطوير السفن: "تعمل أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية حاليا على تطوير كاسحة الجليد الجديدة إيفان بانين المخصصة للدوريات والقادرة على تنفيذ العديد من المهام الأخرى، من المفترض أن تبدأ عملية اختبارات الإرساء لهذه السفينة نهاية العام القادم".

وأشار بوزاكوف إلى أن السفينة المذكورة تعتبر أول سفينة بدأت روسيا على تطويرها في إطار المشروع الحكومي 23550 عام 2017، وأنزلت هذه السفينة إلى المياه عام 2019، ومن المفترض أن تبدأ مهامها بشكل رسمي في خدمة الأسطول الروسي عام 2023.

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ويمكن للسفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي المذكور أن تعمل كسفن دوريات وإنقاذ، وسفن أبحاث علمية بنفس الوقت، كما يمكنها أن تنفذ مهام حماية المرافئ البحرية ومرافقة السفن الأخرى في المياه المتجمدة.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 114 مترا، وعرضها 18 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9000 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 18 عقدة بحرية، وقطع 10000ميل في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا