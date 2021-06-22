روسيا تدعم قوات الدفاع الجوي بعربات مدرعة جديدة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي في جيش البلاد ستحصل على عربات مدرعة جديدة محلية الصنع.

وتبعا للمصادر فإن "فرق الدفاع الجوي التابعة لقوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي ستحصل العام الجاري على أنظمة صواريخ محمولة مضادة للأهداف الجوية من نوع Verba، كما سيتم تجهيزها بعربات مصفحة جديدة محلية الصنع من نوع Typhoon، مجهزة بمعدات خاصة لتنفيذ مهام هذه الفرق".

وحصلت العربات الجديدة تبعا للمعلومات المتوفرة على معدات حديثة تساعد العسكريين على اكتشاف الأهداف الجوية المعادية والاشتباك معها، بما فيها الطائرات والصواريخ المجنحة، كما صفحت هذه العربات بطبقات قادرة على حماية الجنود من الانفجارات، وجهزت بأنظمة دفع رباعي، ومحركات بعزم 350 حصانا قادرة على جعلها تتحرك بسرعة 105 كلم/سا.

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وبنيت هذه المدرعات على منصات مطورة من سيارات kamaz -4386K الروسية، ويمكنها نقل نحو 2.5 طن من الحمولة، وبالإضافة إلى قدرتها على نقل الجنود جهزت هذه العربات بحجرات خاصة لنقل الذخيرة والصواريخ المحمولة المضادة للأهداف الجوية، كما سلّحت برشاشات ثقيلة قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف المعادية البرية والجوية، وحصلت على خزانات وقود تكفيها لتقطع مسافات تزيد عن 1200 كلم في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا