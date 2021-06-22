الجيش الروسي يختبر مدرعة حديثة لزرع الألغام عن بعد

بدأت وزارة الدفاع الروسية في اختبار مدرعة التلغيم عن بعد من طراز "كليش" (القرادة).

وقد تم تصميم العربة على أساس منصة "تايفون – في دي في" المستخدمة في سلاح المظليين الروسي.

صرح بذلك كبير مصممي شركة "ريمديزل" المصنعة للمدرعة في حديث أدلى به لإذاعة "سبوتنيك" الروسية، مشيرا إلى أن مدرعة "كليش" كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2019".

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وقال إن المدرعة المدولبة تزن 14500 كيلوغرام وإنها مجهزة بحاويات تتضمن الألغام. ويمكن أن تسير المدرعة بسرعة 100 كلم/ساعة على الطريق المعبدة. ويضم طاقمها فردين.

يشار إلى أن "منتدى الجيش – 2019" كشف كذلك عن مدرعة التلغيم المجنزرة الثقيلة من طراز "أو إم زي- غي" التي تستخدم منصات دبابتي "تي – 72" و"تي – 90" والتي تبلغ سرعتها القصوى 60 كلم/ساعة على الطريق المعبدة

وتوضع داخل مدرعة التلغيم المدولبة الخفيفة 9 منصات لإطلاق الألغام تتضمن 270 حاوية بالألغام التي تُطلق إلى مسافة 40 مترا. وتبلغ سرعة التلغيم للمدرعة المدولبة 40 كلم/ساعة. أما سرعة التلغيم عن بعد التي تحققها مدرعة التلغيم الثقيلة فتبلغ 60 كلم/ساعة.

وتزود مدرعة التلغيم عن بعد برشاش 12.7 ملم للدفاع الذاتي.

وقال كبير المصممين إن هناك نسخة متوسطة مدولبة لمدرعة التلغيم عن بعد تزن 18700 كلغ. وعدد الحاويات بالألغام فيها 180 حاوية. وسرعة التلغيم لديها 40 كلم/ساعة. وطاقمها فردان كذلك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا