الإنتاج الصناعي لطائرة "إيل - 114 - 300" المدنية الروسية يبدأ عام 2023

أعلن رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف أن الإنتاج الصناعي لطائرة الركاب الروسية "إيل – 114 – 300" المزودة بمحرك روسي الصنع سيبدأ بحلول عام 2023.

جاء ذلك على لسانه أثناء اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معه الخميس 24 يونيو.

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وحسب، تشيميزوف فإن الطلب على طائرة الركاب الروسية الجديدة كبير من قبل شركات الطيران الروسية المحلية، إذ أن الطائرة لا تستطيع الهبوط على المدرج الخرساني فحسب بل وفي مطارات ترابية غير مزودة بأجهزة ملاحة خاصة.

فيما يتعلق بمحرك "بي دي – 14" روسي الصنع الذي تزود به الطائرة فقال رئيس "روستيخ" إن اختباراته قد اختتمت ويمكن إنتاجه على دفعات بعد الحصول على تراخيص باستخدامه في الجو.

يذكر أن طائرة الركاب " إيل – 114 – 300" تعد نموذجا مطورا لطائرة الركاب "إيل – 114". وإنها مخصصة لاستخدامها في خطوط الطيران المحلية وتتسع لـ68 راكبا. أما مداها فيبلغ 1900 كيلومتر.

المصدر: تاس