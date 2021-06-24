روسيا تقدم دعما للهند لصيانة حاملة الطائرات "فيكراماديتيا"

أعلنت شركة "سيفماش" الروسية أن الخبراء التابعين لها استكملوا عمليات تحديث أحواض بناء السفن الهندية المخصصة لعمليات إصلاح وصيانة حاملة الطائرات "فيكراماديتيا" Vikramaditya .

وجاء في تقرير صادر عن شركة "سيفماش" حول الأعمال المنجزة للشركة "تم الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة لتجهيز أحواض بناء السفن في الهند المخصصة لصيانة حاملة الطائرات Vikramaditya، وتم تجهيز ورشات قطع الصيانة هناك وإصلاح المعدات اللازمة للصيانة".

وأشار البيان إلى أن "سيفماش" أنجزت عام 2020 جميع الأعمال التي نصت عليها العقود الموقعة مع الهند لغرض صيانة حاملة الطائرات المذكورة، كما ورّدت لها جميع المعدات وقطع الغيار الضرورية.

وفي يونيو عام 2019 كان رئيس مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قد أشار إلى أن بلاده ستقدم الدعم للهند لصيانة الحاملة، وأن الحاملة من المفترض أن تخضع لعمليات صيانة شاملة عام 2020.

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ويبلغ طول حاملة الطائرات الهندية Vikramaditya 285 مترا، وعرضها 60 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 44000 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 18 عقدة بحرية، ونقل 16 مقاتلة من نوع MiG-29K، و4 مقاتلات MiG-29KUB، و10 مروحيات متعددة الاستخدامات.

المصدر: سلاح روسيا