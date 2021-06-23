اليابان تبني سفنا قتالية متطورة لأسطولها البحري

أعلن حوض بناء السفن التابع لشركة Mitsubishi Heavy Industries في ناغازاكي أنه أنزل إلى المياه فرقاطة قتالية حديثة تطور للخدمة في سلاح البحرية الياباني.

وقال بيان صادر عن الشركة المذكورة إن السفينة التي أنزلت إلى المياه مؤخرا هي ثالث فرقاطة عسكرية متعددة المهام من فئة 30FFM يتم تطويرها لصالح جيش البلاد، ومن المفترض أن يحصل سلاح البحرية الياباني على 22 سفينة من هذه الفئة.

وكانت الشركة قد باشرت بصناعة أول سفينة من فئة 30FFM في أحد أحواض بناء السفن التابعة لها في أوكوياما اليابانية، وأنزلتها إلى المياه في نوفمبر العام الفائت، وأما السفينة الثانية فتصنع في حوض تابع للشركة في ناغازاكي، وأنزلت إلى المياه في مارس الفائت.

ووفقا للمعلومات الواردة عن " MHI" فإن السفينة التي أنزلت إلى المياه مؤخرا أتت بطول 132.5 م، وعرض 16.3 م، ومقدار إزاحة للمياه يعادل 5500 طن، كما ستجهز بمحركات تمكنها من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

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وسيكون بإمكان هذه السفينة نقل طاقم مكون من 90 شخصا، فضلا عن أنها ستتسلح بمدافع من عيار 127 ملم، وصواريخ مضادة للسفن يصل مداها إلى 400 كلم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ومجهزة بمنصات لحمل المروحيات العسكرية البحرية.

المصدر: سلاح روسيا