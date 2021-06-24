بيلاروس تكشف عن مدرعة حديثة في معرض مينسك العسكري

تعتبر ناقلة الأفراد المدرعة البرمائية البيلاروسية Volat V2 من أهم مستجدات معرض MILEX – 2021 الدولي للأسلحة والمعدات الحربية الذي يقام حاليا في مينسك.

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وذكرت لجنة الصناعة العسكرية البيلاروسية لأول مرة عن احتمال الكشف عن المدرعة الجديدة في معرض مينسك منذ أسبوعين فقط. فيما لم تفد اللجنة بما إذا كان المعرض سيكشف عن مجسم مصغر للمدرعة أو نموذج حقيقي منها.

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بينما قررت إدارة المعرض الكشف عن بضعة نماذج من المدرعة البيلاروسية الجديدة. وقد نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية لها.

وتتميز المدرعة بمظهر خارجي معاصر. ونصبت في قسم الأفراد لناقلة الأفراد المدرعة كراسي خاصة تمتص الطاقة، كما نصبت فيه أرضية معلقة.

أما قسم القتال للمدرعة فاقتبس من عربة "بي إم بي – 2" روسية الصنع مدفع عيار 30 ملم الأوتوماتيكي سريع الرماية ورشاش عيار 7.62 ملم. وتم تزويد المدفع والرشاش بأجهزة التصويب متعددة القنوات وأجهزة الرؤية الليلية.

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وأفادت لجنة الصناعة العسكرية البيلاروسية أولا بأن المدرعة البيلاوسية الجديدة قد زُودت بمحرك ينتج قوة 460 حصانا، ثم اتضح إن قوة المحرك المقترن بعلبة السرعات السداسية الهيدروميكانيكية بلغت 559 حصانا.

ويضم طاقم الناقلة العسكرية 3 أفراد، فضلا عن 8 أفراد من المشاة. وبلغت سرعة الناقلة القصوى 110 كلم/ساعة على الطريق المعبدة و10 كلم/ساعة على سطح الماء، كما بلغ وزن الناقلة 19900 كيلوغرام.

المصدر: روسيسكايا غازيتا