سلاح البحرية الكندي يستعد لاستلام غواصة قتالية مطوّرة

أعلن موقع Naval News المختص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الكندي يستعد لتسلم غواصة قتالية تم الانتهاء من عمليات تحديث وتطوير معداتها العام الجاري.

وأشار الموقع إلى أن غواصة Corner Brook من فئة Victoria التي ستلسلم للجيش الكندي قريبا نقلت مؤخرا إلى أحد المستودعات الصناعية بعد أن انتهت عملية إصلاحها وتحديث معداتها، ومن المفترض أن تنزل إلى الماء قريبا.

وأشار الموقع إلى أن الغواصة المذكورة كانت تعمل سابقا لصالح قوات البحرية الكندية، لكنها تعرضت عام 2011 لحادث جنحت خلاله عن مسارها وارتطمت بقاع البحر على عمق 45 مترا، ما تسبب بأضرار في مقدمة هيكلها، وأرسلت بعدها لتخضع لعمليات إصلاح، وعام 2014 قررت كندا تطوير هذه الغواصة وتحديث معداتها لتعيدها إلى الخدمة عام 2017، لكن عمليات التحديث لم تجر ضمن الخطة وتأخرت حتى عام 2019، وفي ذلك العام وأثناء تواجد الغواصة في أحد أحواض إصلاح وتطوير المركبات البحرية تعرضت لحريق ما تسبب بتأجيل عملية تسليمها حتى العام الجاري.

وتبعا للمعلومات الواردة عن سلاح البحرية الكندي فإن الغواصة وخلال عمليات تحديث المعدات حصلت على منظومات سونار حديثة من فئة BQQ-10، وعلى معدات توجيه جديدة.

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ويبلغ طول هذه الغواصة 70.3 م، وعرضها 7.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2455 طنا، ويمكنها الغوص إلى أعماق تصل إلى 200م، ونقل طاقم مكون من 47 شخصا، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بمنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا