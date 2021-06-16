إيطاليا تزوّد سلاح بحريتها بسفن إنقاذ جديدة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الإيطالي سيدعم قدراته بسفن إنقاذ جديدة.

وتبعا للموقع فإن "هيئة التسليح التابعة لوزارة الدفاع الإيطالية وقعت مؤخرا عقدا مع شركات محلية لتطوير سفينة إنقاذ جديدة متعددة الاغراض من فئة SDO-SuRS، لتحل محل سفينة Anteo التي تخدم حاليا في سلاح البحرية الإيطالي.

وتبعا لبيان صادر عن سلاح البحرية الإيطالي مؤخرا فإن "السفينة الجديدة التي تطورها شركتا Saipem وDrass، ستتولى مهمات البحث وإنقاذ الغواصات والسفن الأخرى في حالات الطورائ، والمعدات التي ستزود بها ستمكنها من تنفيذ مهات إنقاذ للغواصات على أعماق تصل إلى 600 م، فضلا عن أنها قد تشارك في مهمات إنقاذ المركبات البحرية والغواصات التابعة للناتو".

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السفينة الجديدة ستصنع بعقود تبلغ قيمتها 424 مليون يورو، وسيبدأ العمل على بنائها العام القادم، ومن المفترض أن تدخل الخدمة لصالح الأسطول الإيطالي عام 2025.

وسيكون طول هذه السفينة 120 مترا، وعرضها 22م، ومقدار إزاحتها للمياه 8600 طن، كما ستكون قادرة على نقل 200 شخص، والإبحار بسرعة 16 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها ستكون مجهزة بمنصات لحمل مروحيات EH-101.

المصدر: سلاح روسيا