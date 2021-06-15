كوريا الجنوبية تطور حاملة طائرات جديدة لأسطولها الحربي

كشفت كوريا الجنوبية خلال فعاليات معرض MADEX 2021 العسكري عن مشروع حاملة طائرات جديدة ستصنعها لقوات سلاح البحرية في جيشها.

وتبعا لموقع Naval News فإن حاملة الطائرات المذكورة ستطورها شركة Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME)، وستمتاز عن حاملة الطائرات التي تطورها Hyundai Heavy Industries بأن مدرج إقلاع الطائرات فيها سيكون مستويا، أي كما في بعض حاملات الطائرات الأمريكية.

وتبعا لـ "DSME" فإن الحاملة الجديدة ستتمتع بمعدل إزاحة للمياه يعادل 45000 طن، وستكون قادرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية، كما ستحمل طاقما مكونا من 1400 شخص.

وأشارت الشركة إلى "أن تصميم الحاملة سيلبي متطلبات البحرية الكورية الجنوبية، وخصوصا من حيث إمكانية نقل الطائرات المقاتلة والمروحيات بنفس الوقت، حيث يفترض أن تتسع الحجرات الموجودة فيها لـ 12 مقاتلة، كما سيوجد على سطحها 16 مقاتلة أخرى، إضافة لمساحة مخصصة لنقل تسع مروحيات".

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وستطور DSME هذه الحاملة بالتعاون مع شركة Babcock البريطانية وشركة Fincantieri الإيطالية، ومن المفترض أن تسلحها بمنظومات دفاعية تضم منظومة دفاعية على مؤخرة الهيكل وأخرى على المقدمة، فضلا عن منظومات صاروخية للدفاع الجوي، ومنظومات إطلاق صواريخ تتعامل مع مختلف أنواع الأهداف المعادية.

المصدر: سلاح روسيا