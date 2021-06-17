مخترع روسي شاب يصمم رشاشا يعتمد مبادئ فيزيائية جديدة

قدم المخترع الروسي الشاب، ألكسندر كوزنيتسوف من موسكو مشروعا للسلاح القائم على المبادئ الفيزيائية الجديدة.

وقد أطلق على اختراعه تسمية "سكات" أو بالأحرى مجمع الرماية الأوتوماتيكي المركّب عديم الاستمرارية للتدمير الشامل.

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ويعتمد السلاح الجديد تكنولوجيا تختلف عن غيره من الرشاشات الخفيفة والثقيلة من شأنها استهلاك طاقة غازات البارود لتسريع الرصاصة على طول الماسورة كلها. أما الخسائر فيمكن مقارنتها بخسائر الطاقة في بندقية "موسين" الروسية القديمة التي يعود اختراعها إلى القرن الـ19.

وقال المصمم في حديث أدلى به لمجلة "أرميسكي ستاندارت" الروسية إن سلاحه يعتمد مبدأ فيزيائيا آخر وبالتحديد عمل النبضة الناجمة عن طاقة الضربة الدينامية لغازات البارود.

فيما لم يكشف المصمم عن تفاصيل أخرى خشية من اقتباس أفكاره التقنية.

يذكر أن المخترع، ألكسندر كوزنيتسوف قد حصل على 4 شهادات لبراءة الاختراع وعدد من تقييمات الخبراء الأكفاء.

مع ذلك فمن المعلوم إلى حد الآن أن رشاش "سكات" سيكون سلاحا ذا ماسورة ملساء عيار 12 ملم بقطر 18.2 ملم.

وسيستخدم السلاح الجديد ذخائر ترموبارية (للحرارة والضغط)، كما سيستخدم ذخائر الجاذبية وذخائر ذات التأثير الفراغي وحتى الرصاصة المضادة للمشاة التي تعمل كلغم. ويطلق الرشاش النيران إلى مسافة 500 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا