قناص أمريكي يقارن بين بندقيتي "إم 4" الأمريكية و"آكا – 74" الروسية

اضطرت الولايات المتحدة للاعتراف بأن بندقية "آكا – 74" الأوتوماتيكية الروسية تتفوق على بندقية "إم 4" الأمريكية.

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وقد تحدث القناص، براندون تايلر ويب، من القوات الخاصة الأمريكية عن حجج دفعت به إلى الاعتقاد أن "آكا – 74" تتفوق على "إم – 4".

جاء ذلك في مقال نشره في صحيفة SOFREP الأمريكية حيث قال إن "تلك البندقية اللعينة ( آكا - 74) تستمر في إطلاق النار حتى بعد تعرضها للمياه المالحة والرمال"، مشيرا إلى أن الرشاش الروسي يبدو وكأنه يضحك على أي محاولات لتعطيله ويسأل "هل هذا كل ما تستطيع؟".

أما "إم – 4" فتتوقف، حسب القناص، عن الرماية كل مرة يدخل فيها الرمل ومضى قائلا:" إننا اضطررنا إلى استخدام أكياس بلاستيكية خاصة مقاومة للماء وضعنا فيها بنادقنا حيث عملنا على مرافقة كبار المسؤولين وخرجنا بالأسلحة من أمواج البحر إلى اليابسة".

وتساءل القناص لماذا لا تتخذ وزارة الدفاع الأمريكية خطوات رامية إلى تصميم سلاح أكثر فاعلية واسبتدال بندقية "إم – 4" ببندقية جديدة.

وعزا القناص هذا الأمر إلى البيروقراطية والفساد.

وقال:" إن المسؤولين العسكريين قد اتخذوا عدة خطوات للوراء في تطوير الأسلحة، إذ أن بندقية AK-74 لا تفوز بمسابقات القناصة، لكنني واثق بها كسلاح قتالي يصيب أي هدف على مسافة 200 متر".

وأضاف قائلا:" إذا اضطررت لاختيار بين M4 أو AK-74، لما اخترت M4 بسبب عدم موثوقية السلاح الأمريكي".

واعترف القناص أنه سبق له أن قاد الطائرات الأمريكية والروسية فقال إن الطائرات الحربية الروسية، شأنها شأن بندقية "آكا – 74"، تتميز بقدرتها الفائقة على العمل في الظروف القاسية والتكيف مع كافة الأوضاع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا