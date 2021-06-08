أمريكا تطور سفن إنقاذ جديدة لسلاح البحرية

أعلنت شركة Austal USA الأمريكية أنها تلقت عقدا جديدا لتطوير سفينة معدّلة ستعمل لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد.

وتبعا لموقع Naval News فإن الشركة حصلت مؤخرا على عقد بقيمة 3.6 مليون دولار للبدء بتصنيع سفينة قطر وإنقاذ معدلة من فئة ( T-ATS-Navajo)، وهذه السفينة ستكون أول سفينة ستصنعها الشركة من الفولاذ، إذ أنها كانت متخصصة بإنتاج السفن التي تصنع هياكلها من خلائط الألومينيوم.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة، بادي غريغ: "في يونيو 2020 أعلنت شركتنا أنها ستستثمر نحو 100 مليون دولار لإنتاج السفن التي تصنع هياكلها من الفولاذ، وبتمويل مشترك مع الحكومة الأمريكية، وفي مارس العام الجاري بدأ فريق الشركة بالعمل على مشاريع جديدة في هذا الصدد، والآن حصلنا على اول عقد لبناء سفينة فولاذية من فئة T-ATS-Navajo ستطور لصالح قوات سلاح البحرية في الجيش الأمريكي.. السفينة ستبنى في مصنع شركتنا الموجود في ولاية ألاباما، والذي يعتبر خامس أكبر مصنع لبناء السفن في الولايات المتحدة حاليا".

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وستستخدم سفن (T-ATS-Navajo) المعدّلة في مهمات قطر وإنقاذ السفن الأخرى في المحيطات في حالات الطوارئ، والمشاركة بمهمات إنقاذ الغواصات.

وسيبلغ طول كل سفينة 80 مترا، وعرضها 18 م، وستكون قادرة على نقل 42 شخصا لمسافات تزيد عن 8000 ميل، والحركة بسرعة 15 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا