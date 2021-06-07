رومانيا تصنع سفنا عسكرية لسلاح البحرية الهولندي

أعلن حوض بناء السفن التابع لشركة Damen في غالاتس الرومانية عن بدء تصنيع سفينة دعم عسكري جديدة لصالح سلاح البحرية الهولندي.

وتبعا لموقع Navy Recognition "أقيمت في الحوض المذكور مؤخرا احتفالية رسمية للإعلان عن تصنيع سفينة دعم عسكري جديدة من فئة CSS_ Den Helder، تصنّع لصالح القوات البحرية في الجيش الهولندي، وشارك في الاحتفالية عدة شخصيات منها رئيس إدارة الممتلكات المادية بوزارة الدفاع الهولندية، وقائد سلاح البحرية في الجيش الهولندي الأدميرال، روب كرامر".

ووفقا للخطط الموضوعة من المفترض أن يتم الانتهاء من العمل على السفينة في حوض بناء السفن في غالاتس عام 2023، وبعدها ستنقل إلى قاعدة عسكرية في هولندا حيث ستركب عليها معدات خاصة وأنظمة لتوجيه الأسلحة، وستخضع بعدها لاختبارات، لتسلم لسلاح البحرية الهولندي عام 2025.

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ويبلغ طول السفينة المذكورة 180 مترا، وعرضها 26.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 22400 طن، كما سيكون بإمكانها الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكون من 75 شخصا إضافة إلى 85 عسكريا.

وتضم منظومة التسليح الأساسية لهذه السفينة صواريخ مضادة للسفن والمركبات البحرية، ومدافع من عيار 76 ملم.

المصدر: سلاح روسيا