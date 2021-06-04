الجيش الأمريكي يعرض منظومة واقع معزز تساعد في التدريب على خوض القتال الجوي

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر منظومة أمريكية للواقع الافتراضي المعزز Augmented Reality، يستخدمها الطيارون في الجو للتدرب على خوض القتال الجوي.

وقالت صحيفة The Drive الأمريكية إن منظومة 6 RED للواقع المعزز تنتج أهدافا افتراضية في البيئة الدينامية الحقيقية، ما يمكّن الطيارين من رؤية طائرات افتراضية للعدو الافتراضي في نظام أونلاين، بما في ذلك عند التحليق بسرعة عالية.

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وتسمح المنظومة الجديدة بإجراء معارك تدريبية مع مختلف أنواع الطائرات الحربية للعدو الافتراضي والتنبؤ في تصرف العدو الافتراضي في الجو وذلك بفضل اندماج الواقع المعزز مع الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة إن التكنولوجيا الافتراضية الجديدة تسمح بالتقليل من تكلفة تدريب الطيارين العسكريين.

ويتوقع أن تنصب منظومة Red 6 في طائرات التدريب T-38 Talon المرابطة في قاعدة جوية أمريكية بنيو مكسيكو. ومن غير المستبعد أن تستخدم المنظومة في الطائرات الحربية كذلك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا