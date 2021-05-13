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HTC تعلن عن واحدة من أكثر خوذ الواقع الافتراضي تطورا!

العالم الرقمي و Social media

HTC تعلن عن واحدة من أكثر خوذ الواقع الافتراضي تطورا!
youtube/Tech Spurt
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كشفت شركة HTC عن خوذة Vive Pro بنموذجها الأحدث، والتي طورت لتكون من بين أفضل خوذ الواقع الافتراضي حاليا.

من حيث المظهر جاءت الخوذة الجديدة شبيهة بعض الشيء بخوذ Vive Pro السابقة لكن هيكلها جهز بملحقات مطاطية مرنة عند نقاط التثبيت على الرأس والعينين، وزود بمكبرات صوت عالية الأداء توزع الأصوات بطريقة تمنح المستخدم شعورا عاليا بالواقعية أثناء الاستمتاع بالألعاب أو مشاهدة الفيديوهات.

HTC تعلن عن واحدة من أكثر خوذ الواقع الافتراضي تطورا!
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وأهم مافي Vive Pro 2 هو حصولها على عدستي Full RGB LCD بدقة  5K تعادل (4896/2448) بيكسل، تتمتعان بزاوية عرض 120 درجة ومعدل تردد يساوي 120 هيرتزا، كما يمكن للمستخدم التحكم بدقة عرض العدسات وتخفيضها إلى (3264/1632) بيكسل، وخفض ترددهما ليصبح 90 هيرتزا عند اللزوم.

ويمكن لهذه الخوذة الاتصال مع منصات الألعاب والأجهزة الإلكترونية الأخرى عبر كابل DisplayPort 1.2، فضلا عن أن HTC جهزتها بمعالج خاص لمعاينة الصور وزيادة دقتها بعد استلام البيانات من تلك الأجهزة.

HTC تعلن عن واحدة من أكثر خوذ الواقع الافتراضي تطورا!
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ومن المفترض أن تطرح هذه الخوذة في الأسواق مع كامل ملحقاتها اعتبارا من 2 يونيو القادم، وبسعر 1399 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews

 

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