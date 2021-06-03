الأسطول الشمالي الروسي يتسلّح بقوارب قتالية مسيّرة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الأسطول البحري الشمالي في الجيش الروسي تسلم مؤخرا قاربا قتاليا يمكن توجيهه عن بعد.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، وخلال احتفالية رسمية أجريت في سيفروأومورسك، تسلم الأسطول الشمالي في الجيش الروسي قاربا قتالية جديدا من فئة BK-16 مصمما لعمليات الإنزال والمهمام الخاصة".

ومن جانبه قال رئيس أركان الأسطول الشمالي الروسي، فلاديمير فوروبيوف، خلال الاحتفالية: "هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى 288 لتأسيس الأسطول الشمالي، أتمنى أن يشكل القارب الجديد دعما إضافيا لقوة أسطولنا، وأتمنى لطاقم القارب الجديد أن ينجز جميع المهام الموكلة إليه بنجاح وجدارة".

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وتطور روسيا قوارب BK-16 في إطار المشروع الحكومي رقم 02510 لتستخدمها كقوارب قتالية لعمليات الإنزال والمهام الخاصة وعمليات مكافحة الإرهاب ودعم الفرق العسكرية، كما يمكن استخدامها في مهمات الإنقاذ والإسعاف الطبي.

ويبلغ طول كل قارب 16 مترا، وعرضه نحو 3.8 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 22 طنا تقريبا، ويمكنه قطع مسافات تصل إلى 400 ميل بسرعة 42 عقدة بحرية، فضلا عن أنه مسلح بأربعة رشاشات من عيار 7.62 ملم، ورشاش من عيار 12.7 ملم، وقاذف قنابل من عيار 40 ملم، وألغام مضادة للسفن والقوارب، ومنظومات "كورنيت" الصاروخية.

المصدر: سلاح روسيا