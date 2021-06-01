سفن صاروخية جديدة ستعزز قدرات أسطول بحر البلطيق الروسي

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول بحر البلطيق في جيش البلاد سيعزز قدراته هذا العام بآليات وسفن عسكرية جديدة.

وتبعا للمصدر فإن "أسطول بحر البلطيق ستكون له أولوية خاصة هذا العام من قبل وزارة الدفاع الروسية، ومن المفترض أن يتسلم الأسطول قبل نهاية السنة الحالية سفينتين صاروخيتين جديدتين هما سفينة (العاصفة) المطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 22800، وسفينة (غراد) التي طورت في إطار المشروع 21631.

وأشار المصدر إلى "أن تعزيز قدرات أسطول بحر البلطيق تأتي على خلفية تعزيز روسيا لحماية حدودها البحرية بشكل عام نظرا لتزايد نشاط الناتو على تلك الحدود، وبتوجيهات من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي كان قد أشار في وقت سابق إلى أن قوات المنطقة الغربية في الجيش الروسي ستعزز قوامها بعشرين وحدة عسكرية جديدة العام الجاري".

وتتميز السفن القتالية الروسية المطورة في إطار المشروع رقم 22800 بهيكل طوله 67 مترا، وعرضه 11 م، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مجهزة بمدافع رشاشة من نوع AK-176MA، و8 منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر"، ومنصات "بانسير-إم" للدفاع الجوي، إضافة إلى مدافع ورشاشات آلية.

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أما سفن Buyan-M التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 21631 فهي سفن عسكرية صغيرة متعددة الأغراض، يمكن استخدامها كسفن لحماية السواحل والمنشآت المائية والأساطيل العسكرية في البحار والأنهار، ومجهزة بمنظومات صاروخية ومدفعية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف المائية وحتى البرية.

المصدر: سلاح روسيا